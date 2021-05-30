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Toplumsal Hafıza - İşgal altındaki topraklar ayakta! Uyuyan dünyanın direnen insanları

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Giriş: 30.05.2021 15:07
Güncelleme:30.05.2021 15:07
Gazze... Kudüs... Batı Şeria... Nefes aldırmayan işgaller, girişimler... 1948'den bu yana felaketi yaşadı Filistin. Bu toprakların üzerinden karanlık hiç eksik olmadı. İşgalci İsrail yağmaladı, yıktı, bombaladı ancak Filistin'in umut ışığı hiç ama hiç sönmedi. İşgal altındaki topraklar bugün ayakta ve direnişe devam ediyor. İşte şanlı Filistin direnişi...
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