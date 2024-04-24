Toplu mezardan çıkan ceset sayısı 283’ü geçti! İsrail’in savaş suçu Nasır’da tespit edildi

İsrail'in Gazze'de işlediği bir savaş suçu daha ortaya çıktı. Nasır Hastanesi’ndeki toplu mezarlardan çıkan cansız bedenlerin ellerinin bağlanmış olduğu görüldü. Dahası üzerlerine gülme işareti ve Davud yıldızı da çizilmişti.

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