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Toplu mezardan çıkan ceset sayısı 283’ü geçti! İsrail’in savaş suçu Nasır’da tespit edildi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.04.2024 09:55
İsrail'in Gazze'de işlediği bir savaş suçu daha ortaya çıktı. Nasır Hastanesi’ndeki toplu mezarlardan çıkan cansız bedenlerin ellerinin bağlanmış olduğu görüldü. Dahası üzerlerine gülme işareti ve Davud yıldızı da çizilmişti.
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