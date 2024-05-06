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Letonya’da korku dolu anlar! Uçak otoyola acil iniş yaptı

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Giriş: 06.05.2024 01:49
Letonya’nın Adazi şehrinde iki kişiyi taşıyan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Letonya Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Adazi kentindeki bir pilot eğitim kurumuna kayıtlı Tecnam P2008 model tek motorlu uçağın dün teknik nedenlerden ötürü otoyola acil iniş yaptığı belirtildi. Letonya polisi, acil inişe kanat bölümündeki teknik problemlerin sebep olduğunu açıkladı.
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