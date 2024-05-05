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Avrupa'da seçime geri sayım

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 11:48
Güncelleme:05.05.2024 11:48
Avrupa Birliği'nin en yetkili organı olan Avrupa Parlamentosu, yeni başkan ve üyelerini seçmeye hazırlanıyor. 6-9 Haziran tarihleri arasındaki seçimler için adaylar birbiri ardına açıklanırken, Avrupa Birliği'nin kurucu ve güçlü ülkelerinden İtalya'da da seçimler büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki İtalyanlar seçilecek parlamentodan ne bekliyor? Dündar Keşaplı Roma sokaklarına çıktı ve İtalyan halkının nabzını tuttu.
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