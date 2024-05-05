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Ateşkes sağlanacak mı? Kritik görüşme sonrası Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 10:01
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in Gazze'de 7 aydır süren katliamlarının son bulması için gözler ateşkes müzakerelerine çevrildi. Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve İsrail'in görüşmeleri sonrası Hamas yetkilisi, Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erdirmeyen bir ateşkesin kabul edilmeyeceğini söyledi. İşte detaylar...
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