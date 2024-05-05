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Terör devleti İsrail polisi Al Jazeera'nın ofisini bastı! Ekipmanlara el koydular

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 05.05.2024 19:30
Katar merkezli Al Jazeera’nin, İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesinin ardından Kudüs’teki ofisine polis tarafından baskın yapıldı. İletişim Bakanlığı müfettişlerinin yer aldığı baskında, Al Jazeera'ye ait ekipmanlara el konuldu.

Katar merkezli El Cezire'nin, İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesinin ardından Kudüs'teki ofisine polis tarafından baskın yapıldı. İletişim Bakanlığı müfettişlerinin yer aldığı baskında, El Cezire'ye ait ekipmanlara el konuldu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, El Cezire'nin ofisine düzenlenen baskına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail'de geçtiğimiz ay aralarında Katar merkezli El Cezire'nin de bulunduğu kanalların yayınlarını "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasanın onaylanmasının ardından bugün İsrail kabinesi, El Cezire'nin İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti.

Karara göre, El Cezire 45 gün süreyle kapalı kalacak ancak bu süre yeniden uzatılabilecek.

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