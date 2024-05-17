17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları TIR şoförü ölümün kıyısında böyle asılı kaldı

TIR şoförü ölümün kıyısında böyle asılı kaldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2024 09:01
Amerika Birleşik Devletleri'nin konuştuğu görüntüler... Köprüde sollama yapmak isteyen şoför kabusa yol açtı. Aracıyla çarptığı TIR, kontrolden çıkıp korkuluğu aştı, yerden onlarca metre yükseklikte bakın nasıl asılı kaldı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail bir kez daha Adalet Divanı’nda!
İsrail bir kez daha Adalet Divanı’nda!
Acı cips çocuğu hayattan kopardı
Acı cips çocuğu hayattan kopardı
Ölümün kıyısında böyle asılı kaldı
Ölümün kıyısında böyle asılı kaldı
Terör devleti İsrail gazeteci Jahjouh ve aile üyeleri katletti!
Terör devleti İsrail gazeteci Jahjouh ve aile üyeleri katletti!
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını tek tek avlıyor!
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını tek tek avlıyor!
Refah’taki sürgün uydu fotoğraflarında!
Refah'taki sürgün uydu fotoğraflarında!
Hollanda’da 6 ay sonra hükümet kuruluyor!
Hollanda’da 6 ay sonra hükümet kuruluyor!
Kuzey Kore liderinden gövde gösteriş!
Kuzey Kore liderinden gövde gösteriş!
Avrupa’da Gazze çatlağı!
Avrupa'da Gazze çatlağı!
Kırmızılar içinde İngiltere Kralı
Kırmızılar içinde İngiltere Kralı
NATO’da Ukrayna’ya destek toplantısı!
NATO'da Ukrayna'ya destek toplantısı!
Rusya ilerliyor Ukrayna çekiliyor!
Rusya ilerliyor Ukrayna çekiliyor!
Daha Fazla Video Göster