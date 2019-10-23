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23.10.2019

Suud medyasında PKK/YPG terör örgütü propagandası! |Video

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele tüm hızıyla devam ederken, dünya basının bir kısmı ciddi bir sınavdan geçiyor. Hakikat ile yalan, doğru ile yanlış testine tabi tutuluyor. Bu medya kuruluşlarının arasında Arap medyası da var. Ancak, Suudi Arabistan medyası öyle yayınlara imza atıyor ki, adeta bir akıl tutulması yaşıyor. Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütüne karşı durması beklenen ve ya objektif olması gereken Suud medyası, tam bir PKK/YPG savunuculuğa soyunmuş durumda. Peki ama neden? İşte Suudi medyasında yaşananların detaylarının anlatıldığı özel perde arkası haberimiz...

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