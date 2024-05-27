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Soykırım davası AB’ye sıçradı! Von Der Leyen hakkında suç duyurusu

İslim Esma Çobanoğlu
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 09:44
İsrail hakkındaki soykırım davası Avrupa Birliği'ne de uzandı. Avrupa birliği komisyonu başkanı Ursula Von Der Leyen, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edildi, İsrail'e yardım ve yataklıkla suçlandı.
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