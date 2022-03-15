15 Mart 2022, Salı
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Son dakika: Kiev’de 10 katlı apartman vuruldu, 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre… Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatın 20. gününde Kiev’de bir apartman vuruldu. Topçu mermisinin isabet ettiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Apartmanda yangın çıkarken ekipler olaya müdahale etti, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.