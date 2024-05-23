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Siyonist projenin çöküşü! İsrailli tarihçi Pappe ABD kanalında Gazze gerçeklerini yüzlerine vurdu | FBI sorgusunda neler yaşandı? Toprak hırsızlığı vurgusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 22:02
Güncelleme:23.05.2024 22:04
İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, terör devleti İsrail'e her fırsatta maddi, manevi destek vererek Gazze'deki insanlık dışı soykırıma el uzatan ABD'nin Democracy Now! kanalına verdiği röportajda çarpıcı ifadelerle siyonist projenin çöküşünü anlattı. Pappe, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine ilişkin yaptığı açıklamalarla Detroit Havaalanı'nda FBI tarafından sorguya alınmıştı. Pappe, canlı yayında o sorguda yaşananlar, Gazze'deki insanlık dışı katliam, İsrail'in toprak hırsızlığı gibi birçok gerçeği dile getirdi.
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Siyonist projenin çöküşü!
Siyonist projenin çöküşü!
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