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Sırbistan’da eylemciler Meclis binasına saldırdı! Meşale atan eylemcilere polis müdahalesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 10:29
Sırbistan'da yerel ve genel seçimlerin çalındığını iddia eden onlarca gösterici, başkent Belgrad'da Meclis binasına girmeye çalıştı. Binanın pencere ve kapılarını kıran eylemcilere, polis müdahale etti.
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