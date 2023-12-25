Sırbistan’da eylemciler Meclis binasına saldırdı! Meşale atan eylemcilere polis müdahalesi

Sırbistan'da yerel ve genel seçimlerin çalındığını iddia eden onlarca gösterici, başkent Belgrad'da Meclis binasına girmeye çalıştı. Binanın pencere ve kapılarını kıran eylemcilere, polis müdahale etti.

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