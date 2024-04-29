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Inter 5 hafta önceden şampiyonluğunu ilan etti! Galibiyeti Hakan Çalhanoğlu getirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 14:08
İtalya'da Inter, Serie A'nın 33'üncü haftasında Milan'ı 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Inter'in Torino'yu da 2-0 mağlup ettiği maçta golleri Hakan Çalhanoğlu attı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, maç sonrası Inter taraftarına mikrofon uzattı.
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5 hafta önceden şampiyonluğunu ilan etti
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