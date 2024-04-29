Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede! Gazzeli kızın ağlaması “Piyanist” filmini anımsattı

Gazze'de bir çocuğu ağlayarak çatışma bölgelerinden kaçıyor, ancak öyle yorgun ki, çaresizce kardeşleriyle birlikte yürümeye çalışıyor. Küçük kızın o anları, Piyanist filmindeki ağlama sahnesini akıllara getirdi. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Bunların hiçbiri film değil. Bugüne kadar çocukların parçalanmış vücutlarını gördük. Babaların ellerinde taşıdığı cesetleri cenazeleri gördük çocuklarının poşetlere konulmuş cenazelerini gördük." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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