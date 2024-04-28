Dünya sustu Gazze’de acılar büyüdü

Dünya sessiz kalınca gazze'de acılar büyüdü. 21. yüzyılda insanlık ağır ve acı bir sınavla daha yüzleşti. 7 ayda 30 binden fazla Filistinli katledildi. acılar öyle büyüdü ki bombalardan kurtulan yavrular bir parça ekmek bulunca bayram Sevinci Yaşar hale geldi. Uzay çağında "medeni" toplumların gözü önünde işlenen insanlık suçununa dünya daha ne kadar seyirci kalacak?