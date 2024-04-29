29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail birkaç gün içinde Refah’a girecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail birkaç gün içinde Refah’a girecek

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 09:09
İsrail, Gazze'de 1,5 milyon kişinin sıkıştığı güneydeki Refah kentine kara saldırısını başlatmak üzere. İsrail ordusu Refah sınırına tank ve zıhlı araç yığarken, İsrail Genelkurmay Başkanı muharebe planlarını onayladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da saldırının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail birkaç gün içinde Refah’a girecek
"İsrail birkaç gün içinde Refah’a girecek"
82 yaşındaki İsmet Koca’nın göç hikayesi
82 yaşındaki İsmet Koca'nın "göç" hikayesi
Dünya sustu Gazze’de acılar büyüdü
Dünya sustu Gazze'de acılar büyüdü
Parçalanmış devletlerden imparatorluğa
Parçalanmış devletlerden imparatorluğa
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale!
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale!
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu’ya büyük öfke!
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu'ya büyük öfke!
İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı
İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı
Hamas 2 İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı!
Hamas 2 İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı!
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı!
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı!
İran, İsrail saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi!
İran, İsrail saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi!
Londra’da Gazze için protesto!
Londra'da Gazze için protesto!
Antik krallıklardan federal devlete
Antik krallıklardan federal devlete
Daha Fazla Video Göster