Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail birkaç gün içinde Refah’a girecek

İsrail, Gazze'de 1,5 milyon kişinin sıkıştığı güneydeki Refah kentine kara saldırısını başlatmak üzere. İsrail ordusu Refah sınırına tank ve zıhlı araç yığarken, İsrail Genelkurmay Başkanı muharebe planlarını onayladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da saldırının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.

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