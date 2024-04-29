30 Nisan 2024, Salı
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ABD'deki Gazze ateşi dalga dalga yayılıyor! Colombia Üniversitesi'nde son durum ne?
ABD’de Gazze için ateşkes talep eden öğrencilerin Columbia Üniversitesi’nde başlattığı eylemler tüm ülkeyi sardı. Kasım 2024’te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken ABD’de Gazze korkusu başladı. 900’den fazla öğrencinin tutuklandığı ülkede iç bölünme paniği başlarken Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise “protestoları durdurun” çağrısı yaptı. Colombia Üniversitesi ise 'tehdit' kartını devreye soktu. Protesto çadırlarını terk etmeyen öğrencilere "uzaklaştırma" ve "dönemden kalma" gözdağı verildi. Cadı avına soyunan üniversite öğrencileri "Kim olduğunuzu biliyoruz" açıklamasıyla tehdit ederken protestocular tanınmamak için maske taktı. Anadolu Ajansı Baş Muhabiri İslam Doğru eylemlerin merkezi olan Colombia Üniversitesi'nde son durumu aktardı. İşte detaylar...