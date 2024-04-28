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82 yaşındaki İsmet Koca'nın "göç" hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 17:00
Bu yıl Hollanda ve Türkiye arasında imzalanan iş göçü anlaşmasının 60. yılı. Vatanlarına tekrar dönmek umuduyla yola çıkan gurbetçilerin bir çoğu uzun yılların ardından kendilerine Hollanda'da yeni bir hayat kurdu. Hollanda'ya giden ilk nesillerden olan 82 yaşındaki İsmet Koca da o Türklerden biri.
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