ABD’yi fırtına vurdu: 4 ölü! Ekipler seferber oldu alarmın rengi kırmızı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde felaketler peş peşe yaşandı. Birçok adreste sel meydana geldi hortum etkili oldu. Felaket nedeniyle 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

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