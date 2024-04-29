Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü! Son 2 ayda ölenlerin sayısı 120’ye çıktı

Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kenya’da yaşanan son olayın ardından mart ve mayıs ayları arasındaki yağış mevsiminde toplam can kaybı sayısı 120'ye yükselmiş oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN