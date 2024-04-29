29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü! Son 2 ayda ölenlerin sayısı 120’ye çıktı

Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü! Son 2 ayda ölenlerin sayısı 120’ye çıktı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 15:20
Güncelleme:29.04.2024 15:20
Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kenya’da yaşanan son olayın ardından mart ve mayıs ayları arasındaki yağış mevsiminde toplam can kaybı sayısı 120'ye yükselmiş oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Baraj çöktü! Onlarca ölü var!
Baraj çöktü! Onlarca ölü var!
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti
5 hafta önceden şampiyonluğunu ilan etti
5 hafta önceden şampiyonluğunu ilan etti
Netanyahu tutuklanacak mı?
Netanyahu tutuklanacak mı?
Kral Charles geri dönüyor!
Kral Charles geri dönüyor!
ABD’yi fırtına vurdu! Kırmızı alarm
ABD’yi fırtına vurdu! Kırmızı alarm
Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede!
Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede!
Şi Cinping’den Blinken’a: Ne zaman gidiyor bu?
Şi Cinping’den Blinken’a: Ne zaman gidiyor bu?
İsrail birkaç gün içinde Refah’a girecek
"İsrail birkaç gün içinde Refah’a girecek"
82 yaşındaki İsmet Koca’nın göç hikayesi
82 yaşındaki İsmet Koca'nın "göç" hikayesi
Dünya sustu Gazze’de acılar büyüdü
Dünya sustu Gazze'de acılar büyüdü
Parçalanmış devletlerden imparatorluğa
Parçalanmış devletlerden imparatorluğa
Daha Fazla Video Göster