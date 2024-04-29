Netanyahu tutuklanacak mı? Biden'ı neden aradı?

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını değerlendiriyor. ABD ve İsrail ise bu kararı önleyebilmek için diplomatik adımlar atıyor. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN