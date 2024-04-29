Kral Charles geri dönüyor! Kanser tedavisi süren Charles görevlerine dönecek

Kanser tedavisi süren İngiltere Kralı 3. Charles ile ilgili yeni bir haber geldi. Buckingham Sarayı Kral'ın oğlu William'a devrettiği bazı görevlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

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