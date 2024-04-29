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Kral Charles geri dönüyor! Kanser tedavisi süren Charles görevlerine dönecek

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 29.04.2024 11:25
Güncelleme:29.04.2024 11:25
Kanser tedavisi süren İngiltere Kralı 3. Charles ile ilgili yeni bir haber geldi. Buckingham Sarayı Kral'ın oğlu William'a devrettiği bazı görevlerine yeniden başlayacağını duyurdu.
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Kral Charles geri dönüyor!
Kral Charles geri dönüyor!
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