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Sınır krizi geçiren başkanlık adayları Teksas’ta! Trump suçladı, Biden “Birlikte çalışalım” dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 09:00
Güncelleme:01.03.2024 09:00
Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler Teksas'a çevrildi. Beyaz Saray yolundaki rakipler Biden ve Trump sınıra gitti. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi.
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