26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları “Savaş uzun sürmez” diyen Rus general Herson’da öldürüldü

“Savaş uzun sürmez” diyen Rus general Herson’da öldürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 09:33
Ukrayna'daki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, bir yandan da önemli kayıplar vermeye devam ediyor.. Kiev güçleri, Herson kentinde bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. "Savaş çıkarsa uzun sürmez" açıklamasıyla bilinen korgeneral Yakov Rezantsev, Ukrayna topraklarında öldürülen 7. general oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Savaş uzun sürmez” demişti! Öldürüldü
“Savaş uzun sürmez” demişti! Öldürüldü
Almanya’da Ruslara 500 saldırı!
Almanya’da Ruslara 500 saldırı!
Tiyatro binasından kaçış anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Tiyatro binasından kaçış anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Fransa’daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası
Fransa'daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası
ABD Başkanı Joe Biden’dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
ABD Başkanı Joe Biden'dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
Sosyal medyada viral oldu!
Sosyal medyada viral oldu!
NATO zirvesi nasıl yankı buldu?
NATO zirvesi nasıl yankı buldu?
Fosfor bombası iddiasına yanıt!
Fosfor bombası iddiasına yanıt!
Rusya Kırım ve Donetsk sınırında!
Rusya Kırım ve Donetsk sınırında!
Rus askeri Mariupol’de
Rus askeri Mariupol'de
Avrupa’ya yeni sevkiyatlar
Avrupa'ya yeni sevkiyatlar
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk!
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk!
Daha Fazla Video Göster