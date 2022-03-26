“Savaş uzun sürmez” diyen Rus general Herson’da öldürüldü

Ukrayna'daki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, bir yandan da önemli kayıplar vermeye devam ediyor.. Kiev güçleri, Herson kentinde bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. "Savaş çıkarsa uzun sürmez" açıklamasıyla bilinen korgeneral Yakov Rezantsev, Ukrayna topraklarında öldürülen 7. general oldu.

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