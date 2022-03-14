14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Savaş hattından yeni görüntü! Rusya Antonov Havalimanını vurdu

Savaş hattından yeni görüntü! Rusya Antonov Havalimanını vurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2022 10:17
Rusya – Ukrayna savaşında 19. güne girildi. Rus ordusu Kiev’in kapısına dayandı. Kiev’de yerleşim yerleri füzelerle hedef alındı. Öte yandan Rusya Antonov Havalimanını vurdu. İşte savaş hattından yeni görüntüler…
Sivillerin komutanı A Habere konuştu SİVİLLERİN KOMUTANI A HABER'E KONUŞTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Polonya sınırında neler yaşanıyor?
Polonya sınırında neler yaşanıyor?
Savaş hattından yeni görüntü
Savaş hattından yeni görüntü
Müzakerelerde 4. tur bugün!
Müzakerelerde 4. tur bugün!
Zelenskiy’den sürpriz hastane ziyareti!
Zelenskiy’den sürpriz hastane ziyareti!
Ukrayna büyükelçisinden çocuk paylaşımı!
Ukrayna büyükelçisinden "çocuk" paylaşımı!
Kiev saldırı altında
Kiev saldırı altında
Okula hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Okula hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Sivillerin komutanı A Haber’e konuştu
Sivillerin komutanı A Haber'e konuştu
İşte Ukrayna’yı terk eden sayısı
İşte Ukrayna'yı terk eden sayısı
Zelenskiy’den NATO’ya uyarı
Zelenskiy'den NATO'ya uyarı
Rusya - Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?
Rusya - Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?
Daha Fazla Video Göster