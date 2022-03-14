14 Mart 2022, Pazartesi
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Savaş hattından yeni görüntü! Rusya Antonov Havalimanını vurdu
Rusya – Ukrayna savaşında 19. güne girildi. Rus ordusu Kiev’in kapısına dayandı. Kiev’de yerleşim yerleri füzelerle hedef alındı. Öte yandan Rusya Antonov Havalimanını vurdu. İşte savaş hattından yeni görüntüler…