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Sahura kalkan sivilleri katlettiler

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Giriş: 16.03.2024 08:27
Güncelleme:16.03.2024 08:28
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail Ramazan ayında da durmuyor. Terör ordusu İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinli öldürüldü.
Sahura kalkan sivilleri katlettiler
Sahura kalkan sivilleri katlettiler
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