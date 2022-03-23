23 Mart 2022, Çarşamba
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Rusya’nın Ukrayna’ya bombardımanı sürüyor! 24 saatte 137 askeri altyapı tesisi imha edildi
Rusya, Ukrayna'da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu. Ukrayna ordusu ise, Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını geri aldıklarını açıkladı. Yoğun bombardımanların hedefi olan Harkov'da ise şimdiye kadar bin binanın yıkıldığı belirtildi.