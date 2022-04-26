Rusya Ukrayna’da nasıl ilerliyor?

Moskova, Ukrayna’ya karşı saldırılarını artırırken batı ile arasındaki gerilimi de zirveye çıkaracak adımlar atıyor. Moskova'nın nükleer başlık taşıyabilen satan 2 füzesinin sonbaharda konuşlandıracağı açıklandı. NATO’yu Ukrayna’yı silahlandırmakla suçlayan Rusya’dan ise nükleer savaş için tehlike gerçek mesajı geldi... Konuyu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral DR. Özgür Tör ile detaylandırdık.