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Rusya Ukrayna'da nasıl ilerliyor?

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Giriş: 26.04.2022 16:54
Güncelleme:26.04.2022 16:54
Moskova, Ukrayna’ya karşı saldırılarını artırırken batı ile arasındaki gerilimi de zirveye çıkaracak adımlar atıyor. Moskova'nın nükleer başlık taşıyabilen satan 2 füzesinin sonbaharda konuşlandıracağı açıklandı. NATO’yu Ukrayna’yı silahlandırmakla suçlayan Rusya’dan ise nükleer savaş için tehlike gerçek mesajı geldi... Konuyu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral DR. Özgür Tör ile detaylandırdık.
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