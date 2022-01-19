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Rusya-Ukrayna sınırında son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2022 15:57
Rusya ile Batı’yı savaşın eşiğine getiren "Ukrayna" krizine ilişkin, Beyaz Saray'dan kritik bir uyarı geldi. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamaya girdiğini öne süren beyaz saray sözcüsü, "sınırdaki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek" dedi. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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