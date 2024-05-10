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Eurovision’da İsrail tepkisi büyüyor! Belçika televizyonu tepki için ekranı kararttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 09:02
Eurovision şarkı yarışması, tepkilerin odağında. İsveç'te binlerce kişi, katil İsrail'in organizasyona katılımını protesto etti. Tel Aviv temsilcisi sahnede yuhalandı, bir protesto da Belçika televizyonundan geldi.
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