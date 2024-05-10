Eurovision’da İsrail tepkisi büyüyor! Belçika televizyonu tepki için ekranı kararttı

Eurovision şarkı yarışması, tepkilerin odağında. İsveç'te binlerce kişi, katil İsrail'in organizasyona katılımını protesto etti. Tel Aviv temsilcisi sahnede yuhalandı, bir protesto da Belçika televizyonundan geldi.

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