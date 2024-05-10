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Refah'ta ölüm kapanı! 1,5 milyon sivil Refah'ta sıkıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 09:40
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerine başlattığı kara saldırıların ardından bölgede yaşayan Filistinliler, kentin doğusundaki mahallelerinden göç ederek Han Yunus kentinin batısına doğru ilerlemeye devam etti.
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