Refah'ta ölüm kapanı! 1,5 milyon sivil Refah'ta sıkıştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerine başlattığı kara saldırıların ardından bölgede yaşayan Filistinliler, kentin doğusundaki mahallelerinden göç ederek Han Yunus kentinin batısına doğru ilerlemeye devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN