10 Mayıs 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Soykırım ortakları restleşti! Katil Netanyahu ile Biden kavgası alenen ortada | Siyonist ordusu ABD'ye rağmen Refah'a saldıracak mı?
İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma yarattı. ABD Başkanı Joe Biden ilk kez kamuoyu önünde İsrail'i uyararak, ülkeye top mermisi ve başka silahların sevkiyatının durdurulacağını söyledi. Bu açıklama İsrail tarafından tepkiyle karşılandı. Katil İsrail ve Netanyahu cephesinde "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullanıldı. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler Netanyahu ve Biden arasındaki gerilimi değerlendirdiler.