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Soykırım ortakları restleşti! Katil Netanyahu ile Biden kavgası alenen ortada | Siyonist ordusu ABD'ye rağmen Refah'a saldıracak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 23:50
İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma yarattı. ABD Başkanı Joe Biden ilk kez kamuoyu önünde İsrail'i uyararak, ülkeye top mermisi ve başka silahların sevkiyatının durdurulacağını söyledi. Bu açıklama İsrail tarafından tepkiyle karşılandı. Katil İsrail ve Netanyahu cephesinde "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullanıldı. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler Netanyahu ve Biden arasındaki gerilimi değerlendirdiler.
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