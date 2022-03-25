Rusya-Ukrayna savaşında son durum! İlk asker esir değişimi yapıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir zelenski, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını belirtti. Diğer yandan iki ülke arasında ilk kez esir asker değişimi gerçekleşti. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini söyledi. Ayrı bir takasta, Odessa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci, Rusya tarafından ele geçirilen 19 Ukraynalı denizciyle takas edildi.

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