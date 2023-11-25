Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Çatışmalar Kırım bölgesinde yoğunlaştı

Ukrayna-Rusya savaşı özellikle kırım üzerinde yoğunlaşmış durumda. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 16 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İHA'ların 13'ü Kırım üzerine düştü. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomiye maliyetinin 1,6 trilyon dolar olduğu da ifade edildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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