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Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

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Giriş: 12.04.2022 10:16
Başkent Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buzova Köyünde bir akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan hendekte çok sayıda sivilin cesedinin bulunduğu açıklandı. Köyde kaç sivilin hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, birçok sivilin cesedinin kanalizasyona atıldığı öğrenildi. Öte yandan Buzova bölge sorumlusu Yaroslav,savaşın başından bugüne köyde yaşananları anlattı.
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