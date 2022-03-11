Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna'da her yer sığınağa dönmüş durumda

Son dakika Ukrayna haberi... Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye ve dünya gelişmeleri, en sıcak anları A Haber ekranlarından izledi. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameraman Taha Hazar Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki sığınaklara girdi. İşte o görüntüler ülkedeki dramı bir kez daha gözler önüne serdi.

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