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Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna'da her yer sığınağa dönmüş durumda

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 08:11
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye ve dünya gelişmeleri, en sıcak anları A Haber ekranlarından izledi. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameraman Taha Hazar Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki sığınaklara girdi. İşte o görüntüler ülkedeki dramı bir kez daha gözler önüne serdi.
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