NATO'da Ukrayna'ya destek toplantısı! Genelkurmay başkanları nasıl bir karar alacak?

Rusya, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'da ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna ise Batı'dan gelecek yardımları bekliyor. İşte tam da bu kritik gelişmelerin gölgesinde, NATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna'ya desteğin hızlandırılması gündemiyle toplandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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