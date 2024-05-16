Putin'den yeni dönemin ilk ziyareti Çin'e! Rusya lideri Putin Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyareti resmen başladı. Putin Pekin'de Çin lideri Cinping törenle karşılandı. Tarafların "Stratejik Koordinasyon Ortaklığı" adını verdikleri iş birliğini genişletmeleri bekleniyor. Batı yaptırımlarına karşı yol haritasının da oluşturulması öngörülüyor. 7 ay sonra iki lideri aynı masada buluşturacak ziyaret iki gün sürecek. Putin, 18 Mayıs'ta ülkesine dönecek.

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