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Washington’da Gazze istifalarına yenisi eklendi! ABD bakanlık çalışanı Lily Greenberg Call Gazze için istifa etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 12:44
Beyaz Saray'ın İsrail'e verdiği destek Amerika Birleşik Devletleri'nde tepkilerin odağında. Hükümet çalışanları soykırıma ortak olmak istemiyor. İstifa mektuplarına yenileri ekleniyor.
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