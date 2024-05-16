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İran’ın dini lideri Hamaney’den tepki çeken Türk karşıtı yorum

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.05.2024 15:25
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Tahran Kitap Fuarı'na gerçekleştirdiği ziyaretteki Türk aleyhtarı yorumuyla tepki çekti. Eline aldığı bir kitaptan bahseden İran lideri, Osmanlı'nın Yunanlara zulmettiği imasında bulundu.
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