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Slovakya Başbakanı Fico’ya silahlı saldırı! Ağır yaralanan Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.05.2024 09:36
Slovakya Başbakanı Robert Fico dün silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Fico, saldırının ardından hemen hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı. Peki Slovak Başbakanı Fico’nun sağlık durumu nasıl? Son durumu A Haber muhabiri Sevda Dükkancı anlattı.
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