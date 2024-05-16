16 Mayıs 2024, Perşembe
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Slovakya Başbakanı Fico’ya silahlı saldırı! Ağır yaralanan Robert Fico hayati tehlikeyi atlattı
Slovakya Başbakanı Robert Fico dün silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Fico, saldırının ardından hemen hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı. Peki Slovak Başbakanı Fico’nun sağlık durumu nasıl? Son durumu A Haber muhabiri Sevda Dükkancı anlattı.