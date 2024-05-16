16 Mayıs 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
4 yıl önceki çatışmadan yeni görüntüler! Hint ve Çin askerleri neden silah taşımıyor?
2020 ve 2021 yıllarında Çin ve Hindistan ordusu sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı Himalayalar bölgesinde karşı karşıya gelmiş. Askerlerin taşlı sopalı kavgasında çok sayıda asker hayatını kaybetmişti. İşte o kavgaların 4 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...