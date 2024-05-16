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4 yıl önceki çatışmadan yeni görüntüler! Hint ve Çin askerleri neden silah taşımıyor?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 16.05.2024 11:51
2020 ve 2021 yıllarında Çin ve Hindistan ordusu sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı Himalayalar bölgesinde karşı karşıya gelmiş. Askerlerin taşlı sopalı kavgasında çok sayıda asker hayatını kaybetmişti. İşte o kavgaların 4 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...
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4 yıl önceki çatışmadan yeni görüntüler!
4 yıl önceki çatışmadan yeni görüntüler!
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