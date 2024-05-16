4 yıl önceki çatışmadan yeni görüntüler! Hint ve Çin askerleri neden silah taşımıyor?

2020 ve 2021 yıllarında Çin ve Hindistan ordusu sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı Himalayalar bölgesinde karşı karşıya gelmiş. Askerlerin taşlı sopalı kavgasında çok sayıda asker hayatını kaybetmişti. İşte o kavgaların 4 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

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