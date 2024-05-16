Rusya ilerliyor Ukrayna çekiliyor! Harkov şehir merkezine Rus füzeleri düştü

Geçen hafta Ukrayna'nın doğusunda sürpriz bir taarruz başlatan Rus ordusu, Harkov'da iki köyü daha ele geçirdi. Hızla ilerlemeye devam eden Rus ordusu, Harkov şehir merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta. İşte cephede yaşanan son gelişmeler…

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