16 Mayıs 2024, Perşembe
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Trump ile Biden 27 Haziran’da canlı yayında tartışacak
ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden televizyonda kozlarını paylaşacak. Başkan Biden sosyal medya hesabından video paylaştı. Ve Trump'ı canlı yayında tartışmaya çağırdı. Trump ise sosyal medya hesabından yanıt verdi. Daveti kabul etti. O iki kelimeyi bir bir araya getiremiyor diye de ekledi. İlk tartışma 27 Haziran'da olacak.