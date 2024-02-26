26 Şubat 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılında! Çözüm için Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Rusya savaşı 3. yıla girerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Kiev'de açıklamalarda bulundu. Zelenski, 31 bin asker kaybettiklerini söyledi. Limanlarda sevkiyatın yeniden başlaması konusuna da değindi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'ya yardımcı olabileceğine inandığını belirtti.