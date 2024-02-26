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Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılında! Çözüm için Başkan Erdoğan’ı işaret etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 09:18
Güncelleme:26.02.2024 09:18
Rusya savaşı 3. yıla girerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Kiev'de açıklamalarda bulundu. Zelenski, 31 bin asker kaybettiklerini söyledi. Limanlarda sevkiyatın yeniden başlaması konusuna da değindi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'ya yardımcı olabileceğine inandığını belirtti.
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