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Rusya: Sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak

A Haber
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Giriş: 16.04.2022 13:16
Rusya Kiev'i havadan abluka altına altı. Kent füzelerle vuruldu. Moskova'dan saldırıların daha da artacağı uyarısı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, “Ukrayna'na operasyon tüm hedeflerine ulaşacak” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.
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