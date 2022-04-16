16 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya: Sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak
Rusya Kiev'i havadan abluka altına altı. Kent füzelerle vuruldu. Moskova'dan saldırıların daha da artacağı uyarısı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, “Ukrayna'na operasyon tüm hedeflerine ulaşacak” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.