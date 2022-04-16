Rusya: Sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak

Rusya Kiev'i havadan abluka altına altı. Kent füzelerle vuruldu. Moskova'dan saldırıların daha da artacağı uyarısı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, “Ukrayna'na operasyon tüm hedeflerine ulaşacak” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.

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