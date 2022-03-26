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Rusya: Operasyonun ilk aşaması başarıyla tamamlandı

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Giriş: 26.03.2022 18:57
Güncelleme:26.03.2022 18:58
Çatışmalar devam ederken Moskova yönetiminden operasyonun ilk aşamasının tamamlandığı şeklinde bir açıklama geldi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor. Ayrıntıları Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
’’Operasyonun ilk aşaması başarıyla tamamlandı’’
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