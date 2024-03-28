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Rusya lideri Putin Batı'nın Ukrayna'ya F-16 desteğine sert tepki verdi: Nerede olsa vururuz

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 28.03.2024 15:51
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı bir kez daha uyardı. Putin, Batı'nın Ukrayna'ya vermeyi planladığı F-16'ları, üçüncü hava sahaları fark etmeksizin yok edeceklerini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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