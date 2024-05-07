07 Mayıs 2024, Salı
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Rusya İngiltere'yi vurmakla tehdit etti: Kiev İngiliz silahlarıyla bize saldırırsa, İngiltere hedefimiz olur
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Ukrayna, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip" açıklamasına Rusya'dan çok sert tepki geldi. Moskova yönetimi saldırı olması halinde İngiltere'yi vurmakla tehdit etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.