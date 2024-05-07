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Rusya İngiltere'yi vurmakla tehdit etti: Kiev İngiliz silahlarıyla bize saldırırsa, İngiltere hedefimiz olur

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 07.05.2024 16:20
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Ukrayna, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip" açıklamasına Rusya'dan çok sert tepki geldi. Moskova yönetimi saldırı olması halinde İngiltere'yi vurmakla tehdit etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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