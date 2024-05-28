28 Mayıs 2024, Salı
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Fransa meclisinde Filistin hazımsızlığı! Bayrak açan milletvekiline uzaklaştırma cezası
İşgalci İsrail'in katliamlarını sürdüğü Filistin'e dünyanın dört bir yanından destek gösterileri ve açıklamaları sürüyor. Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu'da destek amaçlı meclis oturumunda Filistin bayrağı açtı. Muhalif milletvekillerinin de alkışladığı anlarda apar topar indirilen Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.