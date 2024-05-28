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Fransa meclisinde Filistin hazımsızlığı! Bayrak açan milletvekiline uzaklaştırma cezası

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 28.05.2024 20:26
İşgalci İsrail'in katliamlarını sürdüğü Filistin'e dünyanın dört bir yanından destek gösterileri ve açıklamaları sürüyor. Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu'da destek amaçlı meclis oturumunda Filistin bayrağı açtı. Muhalif milletvekillerinin de alkışladığı anlarda apar topar indirilen Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.
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Fransa meclisinde Filistin hazımsızlığı!
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